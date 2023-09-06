Происшествия 06 сентября 2023, 21:34 Более 150 жилых домов в Ленобласти остались без газа из-за разгерметизации Разгерметизация газопровода произошла в Ленинградской области unsplash.com

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Авария на магистральном газопроводе высокого давления произошла в Тихвинском районе Ленинградской области. В результате никто не пострадал, сообщили 47news в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация в районе улицы Автомобилистов. Взрыва и открытого горения не было, на утечку указало резкое падение давления в сети.

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В результате аварии без газа остались около 30 многоквартирных зданий, свыше 100 частных домов, Тихвинский вагоностроительный завод, фирма по производству лимонадов и еще 10 промышленных потребителей. Газоснабжение восстановят по резервному трубопроводу.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» уточнили, что без газа временно остались 162 дома. Подачу голубого топлива прекратили на время восстановительных работ, сообщил ТАСС.

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