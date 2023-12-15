Происшествия 15 декабря 2023, 13:25 Более 150 водителей сели пьяными за руль с начала недели в Москве ГИБДД: 156 водителей поймали пьяными за рулем с начала недели в Москве РИА «Новости»

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В Москве с начала недели сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 156 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Так, у 57 автомобилистов установили состояние опьянения, 93 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а шестеро снова сели за руль в нетрезвом виде и теперь им грозит уголовная ответственность.

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Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей о последствиях нетрезвого вождения и призвала не садиться пьяными за руль.

Ранее москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и сильного ветра. По данным синоптиков, высота сугробов в Москве обновила исторический рекорд и продолжит расти в течение дня.