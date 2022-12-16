Эксклюзив 16 декабря 2022, 17:00 Более 150 сотрудников Газпромбанка в Москве эвакуировали из-за пожара — источник Источник «360»: в Москве загорелось здание Газпромбанка

Читать 360tv в

В здании Газпромбанка в районе Черемушки на юго-западе Москвы произошел пожар. Из помещений эвакуировали около 150 сотрудников, сообщил источник «360».

Четырехэтажное здание банка расположено на улице Новочеремушкинской, 63. По данным источника, возгорание произошло на втором этаже — в одном из помещений загорелось электрооборудование на площади один «квадрат».

Реклама

Экстренные службы узнали о случившемся около 16:00. На место тут же направили спасателей и сотрудников скорой помощи. Пожар ликвидировали, помещения проветрили.

Реклама

По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась. Информация уточняется.