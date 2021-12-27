Более 150 человек привлекли к поискам пропавшего в Удмуртии вертолета

В Удмуртии продолжают поиски вертолета Ми-2, который совершил жесткую аварийную посадку под Ижевском. Первое сообщение о крушении появилось примерно в 14:00 по московскому времени, но воздушное судно до сих пор не удалось обнаружить. К поискам привлечены более 150 человек и 40 единиц техники.

Как сообщили в МЧС по Удмуртии, в аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе снегоходах. Поиски проводятся и с воздуха: на борту ПСВС МИ-8 находится парашютно-десантная группа, пропавший вертолет ищут с помощью беспилотных систем МЧС России.

К поискам привлечены также подразделения ведомственной пожарной охраны УФСИН, республиканской поисково-спасательной службы, МВД, Росгвардии, транспортной полиции, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления. Найти пропавший вертолет пытаются и добровольцы.

По последним данным, экипаж совершившего посадку вертолета время от времени выходит на связь со спасателями. Люди говорят, что им очень холодно. Они сообщают, что лежат возле какой-то трассы, но самостоятельно не могут установить ее координаты. Судя по тому, как звучат голоса упавших, у них сильно замерзло лицо и они почти не могут шевелить губами.

Вертолет вылетел в полдень из Ижевска и совершал облет нефтепровода. На текущий момент поиски ведутся в трех районах, однако пока поисковая операция не привела к результатам.