02 февраля 2021, 16:56
Более 150 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Краснодарском крае
Произошел пожар в многоэтажном доме в Армавире. Эвакуировали 170 человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным издания, загорелась квартира на пятом этаже. Возгорание распространилось на 45 квадратных метров. Огонь потушили, из дома эвакуировали 170 человек.
Информации по пострадавшим пока нет. Устанавливаются причины произошедшего инцидента.