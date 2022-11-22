Происшествия 22 ноября 2022, 04:19 Более 15 машин столкнулись на Камчатке из-за гололеда УГИБДД по региону: 15-17 машин столкнулись на Камчатке, но никто не пострадал

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Более 15 машин столкнулись на трассе под Петропавловском-Камчатским из-за гололеда. Автомобильное движение пока перекрыли, сообщили ТАСС в краевой госавтоинспекции.

«По предварительной информации, причиной массового ДТП стало обледенение трассы, на которой занесло один из автомобилей. В результате аварии столкнулись не менее 15-17 машин», — заявили в УГИБДД по региону.

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Все произошло во вторник, 22 ноября, на федеральной трассе Морпорт — Аэропорт. В результате аварии никто не пострадал. Пока трасса закрыта для проезда машин. Из-за массового ДТП на дороге образовалась длинная пробка.

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Сейчас в Петропавловске-Камчатском идет дождь со снегом. Непогоду принес на полуостров Охотоморский циклон.

От гололеда страдают не только жители населенных пунктов Камчатки, но и москвичи. Синоптики спрогнозировали в столице ледяной дождь, который превратит улицы города и области в настоящий каток.

Пешеходов и водителей призвали быть крайне внимательными и осторожными. Травматолог-ортопед Константин Терновый посоветовал в непогоду надевать обувь на устойчивой подошве.