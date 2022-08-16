Более 15 детей погибли в пожаре в египетской церкви

Серьезный пожар произошел в Египте. Там загорелась церковь. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на CNN.

Ситуация произошла в воскресенье, 14 августа. В этот момент в церкви в Гизе (Каир) проходила утренняя месса. Около девяти утра по местному времени здание вспыхнуло. Причиной возгорания послужили проблемы с электропроводкой в кондиционере.

В результате в огне скончались 41 человек, среди которых 18 детей возрастом от трех до 16 лет. Еще 14 человек получили ранения, передала «Свободная пресса».