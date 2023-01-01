Происшествия 01 января 2023, 04:16 Более 15 человек пострадали при обстреле Макеевки ТАСС: в Макеевке ранены более 15 человек после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки со украинскими военными. Об этом ТАСС сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Других подробностей пока не сообщается.

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ВСУ обстреляли Макеевку за час до нового года. После полуночи зафиксировали еще три атаки. Было выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

Вместе с Макеевкой под атаками оказались Донецк, Ясиноватая и Горловка. В общей сложности украинские боевики выпустили более 30 снарядов калибром 155 миллиметров и восемь ракет РСЗО.

Ранее также стало известно о трех раненых в результате обстрела Владимировки. Пострадали мужчины 26 и 27 лет, а также 55-летняя женщина.

По всей Украине это ночью работают системы ПВО. Сообщается о взрывах в Киеве и Вышгороде.