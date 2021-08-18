Более 15 человек получили травмы при падении автобуса в Бурятии

ДТП с участием автобуса произошло в Бурятии. На момент аварии в нем находилось 20 человек. В итоге автобус съехал с дороги и упал с высоты 3,5 метра. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России.

«В Яравнинском районе Республики Бурятия на территории карьера горно-обогатительного комбината „Озерный“, водитель 1971 года рождения, управляя автобусом „Урал-3255-0010-41“, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 метра», — сказано в сообщении.

При этом водитель и 18 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, передал RT.