Более 15 человек погибли в водоемах Ленобласти за лето

С начала июня в водоемах Ленинградской области погибли 17 человек. При этом все пострадавшие купались в местах, которые не предназначены для плавания. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

Спасатели организовали за лето 2022 года более 120 рейдов. Они посещали водоемы Ленинградской области.

«Во время профилактических рейдов специалисты напоминают отдыхающим о правилах безопасности и запрете купания в необорудованных местах, а также находятся в оперативной готовности прийти на помощь», — сообщили в ведомстве.