Происшествия 27 марта 2024, 17:38 Более 140 заявлений поступило в СК о пропаже людей при теракте в Crocus City Hall СК получил более 140 заявлений о пропаже людей при теракте в Crocus City Hall Пресс-служба СК России

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Следственный комитет России получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных и близких в результате теракта в Crocus City Hall, который произошел 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет», — говорится в сообщении.

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В Следственном комитете пояснили, что для установления личностей остальных погибших специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы.

После совершения теракта в Красногорске преступники попытались скрыться, однако силовики задержали их в Брянской области. Правоохранители органы возбудили уголовное дело, в рамках которого подозреваемых отправили в СИЗО. Сейчас они содержатся в «Лефортово».