Более 140 дворов подтопило в Ростовской области

Ситуация в Ростовской области ночью подтопило 146 придворовых территорий Азовского района из-за повышения уровня воды в реке Дон. Сейчас наблюдается спад воды на затопленных участках, сообщило ГУ МЧС по региону.

Подтопления произошли в 11 населенных пунктах в результате «нагонных явлений», вызванных сильным — до 25 метров в секунду — юго-западным ветром. По данным синоптиков, с 13:00 ветер начнет стихать и волна пойдет на спад.

Сотрудники МЧС продолжают работать по адресным заявкам от жителей. В частности, они помогают доставить персонал в Елизаветинскую участковую больницу. Также, как рассказал ТАСС вице-губернатор Ростовской области Вадим Артемов, спасатели переплавили жителя района на лодке домой, где его ждали дети.

«На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ростовской области, готовая оказать необходимую помощь населению. В Азовском районе находятся 100 человек личного состава и 23 единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ни один жилой дом не подтоплен.