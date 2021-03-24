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    24 марта 2021, 11:37

    Более 1300 случаев выпадения детей из окон произошло в России за 2020 год

    Полина Петрова

    В прошлом году в России произошло 1339 случаев выпадения детей из окон. Погибли 145 малышей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала эту статистику, написал «Петербургский дневник».

    Более 1300 случаев выпадения детей из окон произошло в России за 2020 год

    Она заметила, что с годами число таких случаев растет. В 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, погибли 106. Через год цифры увеличились до 905 пострадавших и 123 погибших.

    «Проблема падения детей из окон, в целом проблема детской безопасности — наша боль. Мы неоднократно поднимали эту тему вместе со специалистами, врачами уже несколько лет. Работаем как с каждым конкретным случаем, так и с комплексными вопросами безопасности», — подчеркнула омбудсмен.

    Она пояснила, что по этой теме постоянно направляются предложения в профильные ведомства, совместно с общественными организациями проводятся специальные акции. Кузнецова уточнила, что с августа прошлого года в силу вступил подготовленный Минстроем РФ ряд правил, регламентирующий установку ограничителей на окна квартир в новостройках.

    Также омбудсмен заявила о необходимости запустить социальную рекламу, направленную на предупреждение падения детей из окон.