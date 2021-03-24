Более 1300 случаев выпадения детей из окон произошло в России за 2020 год

В прошлом году в России произошло 1339 случаев выпадения детей из окон. Погибли 145 малышей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала эту статистику, написал «Петербургский дневник».

Она заметила, что с годами число таких случаев растет. В 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, погибли 106. Через год цифры увеличились до 905 пострадавших и 123 погибших.

«Проблема падения детей из окон, в целом проблема детской безопасности — наша боль. Мы неоднократно поднимали эту тему вместе со специалистами, врачами уже несколько лет. Работаем как с каждым конкретным случаем, так и с комплексными вопросами безопасности», — подчеркнула омбудсмен.

Она пояснила, что по этой теме постоянно направляются предложения в профильные ведомства, совместно с общественными организациями проводятся специальные акции. Кузнецова уточнила, что с августа прошлого года в силу вступил подготовленный Минстроем РФ ряд правил, регламентирующий установку ограничителей на окна квартир в новостройках.

Также омбудсмен заявила о необходимости запустить социальную рекламу, направленную на предупреждение падения детей из окон.