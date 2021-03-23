23 марта 2021, 17:53
Более 130 жителей Нигера погибли в результате нападения боевиков
В Нигере в результате нападения террористов в районе Тахуа погибли 137 местных жителей, сообщил портал LNC со ссылкой на пресс-службу местного правительства.
По информации журналистов, атака боевиков произошла рядом с малийской границей. После случившегося в стране объявили трехдневный траур, написал сайт RT.
Ранее стало известно, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»* начала готовить провокацию с применением отравляющих веществ. Боевики планируют провести инсценировку химатаки на северо-востоке провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России