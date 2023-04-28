28 апреля 2023, 10:08
Более 130 строений пострадали от пожара в трех населенных пунктах Курганской области
МЧС: в трех населенных пунктах Курганской области за сутки сгорели более 130 строений
Пожар уничтожил 130 строений в трех населенных пунктах Курганской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«За сутки в Курганской области в населенных пунктах Логоушка, Утяк и Яутла сгорели 132 строения, включая 38 жилых домов», — отметил источник.
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Ранее начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский рассказал о снятии угрозы в населенных пунктах Курганской области. Для борьбы с огнем в регион прибыли аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского спасцентра.
По его словам, в общей сложности с природными пожарами ведут борьбу 438 человек и 122 единицы техники.
Ранее жители курганской деревни Логоушки пожаловались на долгое ожидание пожарных. По их словам, спасателей ждали около часа.
Режим чрезвычайной ситуации введен в столице региона и Кетовском муниципальном округе, куда входит деревня Логоушка.
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