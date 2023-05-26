Происшествия 26 мая 2023, 12:12 Более 130 прилетов зафиксировали в белгородской Козинке за минувшие сутки Гладков: за сутки в селе Козинка зафиксировали 132 прилета РИА «Новости»

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За минувшие сутки в селе Козинка Грайворонского округа зафиксировали 132 прилета в результате обстрелов со стороны ВСУ. Есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По Грайворону противник выпустил три снаряда. Пять частных домов получили повреждения, также оказалась разрушена одна пристройка. Осколками снаряда посекло один легковой автомобиль.

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В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов. Один дом разрушило полностью. Еще в двух выбило стекла, посекло фасады и заборы. Кроме того, взрывной волной зацепило здание магазина и Дома культуры.

«Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты», — подчеркнул губернатор.

Краснояружский район ВСУ атаковали и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.

В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента БПЛА есть повреждение кровли одного частного дома.

По окраине села Прилесье работала украинская артиллерия, там зафиксировали прилет четырех снарядов.

В результате массированных обстрелов пострадавших среди жителей нет, заключил Гладков.