Более 130 автомобилей столкнулись на шоссе в штате Миссури, минимум 6 погибших

Массовая авария с участием порядка 135 автомобилей произошла на шоссе в штате Миссури (США) из-за тумана, известно о шести погибших. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание KFVS.

По информации полиции, виновником происшествия стал водитель, который затормозил посреди дороги, чтобы проехать через туман. На место прибыли сотрудники службы экстренного реагирования из Миссури, Иллинойса и Кентукки. Пострадавшим в аварии оказывают медицинскую помощь, их количество не уточняется.