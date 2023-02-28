Происшествия 28 февраля 2023, 09:02 Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии Власти Крыма заявили, что 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии Викимедиа

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Авария произошла на магистральном водоводе в Евпатории. Из-за ЧП без воды остались более 120 тысяч жителей города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала «Звезда», авария произошла в районе Прибрежного. Занятия в школах отменены, также не работают детские сады. Восстановительные работы уже идут, в них участвуют 12 человек и пять единиц техники. Власти уточнили, что для людей уже организовали подвоз питьевой воды.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове собираются построить водохранилище специально для Ялты. Он добавил, что в планах — создать дополнительную перекачку в Загорское и Счастливенское водохранилища, которые снабжают город.

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По его словам, под Алуштой планируют построить Солнечногорское водохранилище, сообщал ТАСС.