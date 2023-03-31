Происшествия 31 марта 2023, 09:25 Более 116 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за непогоды МЧС: более 116 тысяч бытовых абонентов остались без света в 205 населенных пунктах ЛНР РИА «Новости»

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Более 116 тысяч человек остались без света в 205 населенных пунктах Луганской Народной Республики из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В связи с ухудшением погодных условий (выпадение обильных осадков в виде мокрого снега с налипанием на проводах и деревьях) на территории республики по состоянию на 06:00 31 марта без электроснабжения 116 174 бытовых абонента в 205 населенных пунктах», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС отметили, что всего зафиксировали 148 аварийных ситуаций. Без электроснабжения остались насосные станции, котельные и социальные объекты.

Кроме того, из-за снегопада тяжелая ситуация сложилась и на дорогах. Спасатели МЧС буксировали легковые автомобили и распиливали упавшие деревья.

Ранее жителей нескольких российских регионов предупредили о дожде и снеге. Режим ЧС ввели в нескольких районах Ростовской области из-за непогоды.