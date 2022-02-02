Более 110 новорожденных умерли в Нижегородской области

113 детей в возрасте до одного года скончались в Нижегородской области за прошлый год. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Уточняется, что за 2020 год в регионе умерли 126 новорожденных. То есть, за минувший год младенческая смертность стала меньше на 10,3%.

В целом по области в прошедшем году скончались 62 936 граждан, что на 14,25% или 7850 человек больше, чем в предшествующем году. А появились на свет 26 120 человек, что на 5,53% или 1528 меньше, чем в 2020-м году, сообщает NewsNN.ru.