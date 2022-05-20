Более 110 боеприпасов времен ВОВ нашли в Ленобласти в мае

Жители Ленинградской области в течение мая нашли более 110 боеприпасов времен ВОВ на садовых участках и строительных площадках. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военные инженеры обезвредили все найденные боеприпасы и вывезли на специальный полигон для ликвидации.

Жители находили боеприпасы различного калибра, среди них мины, ручные противотанковые и противопехотные гранаты.

«Среди обнаруженных предметов боеприпасы времен Великой Отечественной войны, многие из которых, несмотря на время и агрессивную внешнюю среду, сохранили взрывную способность», — сообщили в Западном военном округе.