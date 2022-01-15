Более 11 тысяч человек остались без света в Ставрополье

В двух городах Ставрополья вечером 14 января произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались около 11 тысяч жителей Ставрополя и Михайловска.

Электричество в двух городах отключили в 22:20 по московскому времени, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В зоне отключения находится 2945 домовладений с населением 11 135 человек, в том числе 3730 детей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Ставропольском крае 14 января усилился ветер. По прогнозам местных синоптиков, до середины 15 января его порывы могут достигать 30 метров в секунду. Предполагается, что в регионе пройдет снег, ожидаются туманы и гололед, понижение температуры воздуха. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ставрополье с 13 января ввели режим повышенной готовности.

Контроль за электричеством усилили в Подмосковье из-за обильных осадков и порывов ветра.