Более 100 тысяч жителей Кубани остались без света из-за непогоды

Непогода в Краснодарском крае лишила электроснабжения 108 тысяч человек, проживающих в 11 населенных пунктах. В 14 муниципалитетах из-за разрушительного циклона ввели режим ЧС. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

Кубань остается под властью циклона, который проявляется дождями, градом, усилением ветра до 25 метров в секунду и смерчами. В 19 населенных пунктах подтоплены 1344 частных дома. Затоплен один участок краевой автодороги. Населению оказывают адресную помощь. Откачивают воду.

В 11 населенных пунктах, где без света остались 108 тысяч человек, работают аварийно-восстановительные бригады.

Оперативные группы МЧС направили для усиления группировок в Анапе, Крымске и Темрюке.

Из пяти детских лагерей на период прохождения циклона эвакуировали 989 детей.

В регионе развернуты восемь пунктов временного размещения. В них находятся 847 человек, включая 588 детей. В готовность приведены 76 пунктов размещения вместимостью более 15 тысяч человек.

В Гидрометцентре ранее предупредили о возможных смерчах в Краснодарском крае.