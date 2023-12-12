Происшествия 12 декабря 2023, 10:25 Более 100 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за непогоды МЧС ЛНР: 102,5 тысячи абонентов остались без света из-за снега и наледи РИА «Новости»

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Из-за непогоды 102, 5 тысячи абонентов в Луганской Народной Республике остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

В республике идет мокрый снег с дождем, на линиях электропередачи образуется наледь. По состоянию на 07:00 вторника, 12 декабря, обесточены 658 трансформаторных подстанций. Света лишились 46 социально значимых объектов в 96 населенных пунктах девяти муниципальных образованиях.

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К устранению последствий непогоды привлекли 30 оперативно-выездных бригад в составе 60 человек, а также 30 спецмашин.

А в Московской области, несмотря на снегопады, количество сбоев на объектах ЖКХ за неделю уменьшилось на 24%. А на предыдущей неделе неполадок, напротив, стало больше. Выявленные проблемы касались электричества, подачи горячей и холодной воды, отопления. Большинство сбоев удалось оперативно ликвидировать.

Накануне сообщалось, что в Ступине отремонтировали линию электропередачи.