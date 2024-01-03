Происшествия 03 января 2024, 13:03 Более 100 многоквартирных домов остались без отопления в Воронеже Мэрия Воронежа: без отопления из-за аварии остались 103 дома

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Авария на теплосетях произошла в Воронеже, из-за нее без горячей воды и отопления остались жители 103 многоквартирных домов в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Администрация Воронежа / Telegram Администрация Воронежа / Telegram Администрация Воронежа / Telegram Администрация Воронежа / Telegram

«Специалисты ПАО „Квадра“ приступили к ремонтно-восстановительным работам. На участке теплотрассы выявили утечку на трубе 400-миллиметрового диаметра. Подготовительные работы уже провели, сейчас началось отключение от тепла 103 домовладений», — отметили в пресс-службе.

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Глава управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин отметил, что полностью работы завершат примерно в 20:00 в среду.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в настоящее время в Воронеже 18 градусов мороза.

В последний день 2023 года трубу теплоносителя прорвало в Воскресенске. Без горячей воды и тепла остались 16 многоквартирных домов, сотрудники ЖКХ в течение нескольких часов восстановили работоспособность системы.