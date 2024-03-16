Происшествия 16 марта 2024, 14:48 Более 100 квартир в 22 домах в Белгороде пострадали при обстреле 16 марта Гладков: в 106 квартирах 22 домов в Белгороде зафиксировали повреждения РИА «Новости»

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Различные повреждения после обстрела Белгорода 16 марта выявили в 106 квартирах 22 домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Помимо этого, по его данным, пострадал один частный жилой дом, два соцобъекта и два хозсубъекта. Также повреждения получили 64 автомобиля.

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В Белгородском районе в поселке Дубовое разрушения зафиксировали в 13 частных домах, двух надворных постройках, двух гаражах, шести автомобилях и автобусе. Кроме того, есть повреждения фасада торгового центра и магазина на территории ТЦ.

«В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный — одно частное домовладение и один автомобиль», — добавил Гладков.

Обстановку на местах продолжают изучать оперативные службы.

Ранее губернатор объявил, что на фоне напряженной обстановки 18 и 19 марта школы в Белгороде и ряде районов и городских округов области работать не будут.