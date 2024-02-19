Происшествия 19 февраля 2024, 12:44 Более 100 ДТП произошло в Москве за неделю ГИБДД: 2 человека погибли, 108 пострадали в 102 ДТП в Москве с 12 по 18 февраля РИА «Новости»

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За прошедшую неделю на дорогах в Москве произошло 102 ДТП. В авариях погибли два человека, а еще 108 пострадали, в том числе 13 детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что преобладающими видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

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Кроме того, самым аварийным днем стала среда, когда произошло 21 ДТП. Меньше всего аварий зафиксировали в воскресенье — 10.

«Госавтоинспекция Москвы рекомендует учитывать прогноз погоды и строго соблюдать правила дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Инспекторы также порекомендовали водителям держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, снижать скорость у пешеходных переходов, а пешеходам посоветовали быть внимательными при переходе проезжей части.

Ранее в Москве грузовик с посылками попал в смертельную аварию на МКАД.