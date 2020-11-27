Более 100 домов остались без тепла в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания (СГК) работает над устранением дефекта на магистральной теплотрассе в Новосибирске. Без горячей воды и тепла там остались 42 жилых дома, 53 общественных здания и девять социальных объектов.

«В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания», — рассказали в пресс-службе СГК, сообщил ТАСС.

По данным компании, работы должны завершится уже вечером в пятницу. После этого горячее водоснабжение и отопление восстановят.

По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 ноября в Новосибирске -11…-13 градусов. Осадков не ожидается, ветер — до 2-7 метров в секунду.

СГК является одним из крупнейших энергохолдингов России. Компания занимает первой место по объему установленной тепловой мощности в объединенной энергосистеме Сибири. СГК работает в Алтайском и Красноярских краях, Кемеровской Новосибирской и Свердловской областях, а также в республике Хакасия и Тува.

Ранее без отопления остались жители Владивостока. Проблемы возникли из-за снежного циклона в Приморье. Подачу тепла уже восстановили.