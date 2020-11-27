Более 100 домов остались без тепла в Новосибирске
«В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания», — рассказали в пресс-службе СГК, сообщил ТАСС.
По данным компании, работы должны завершится уже вечером в пятницу. После этого горячее водоснабжение и отопление восстановят.
По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 ноября в Новосибирске -11…-13 градусов. Осадков не ожидается, ветер — до 2-7 метров в секунду.
СГК является одним из крупнейших энергохолдингов России. Компания занимает первой место по объему установленной тепловой мощности в объединенной энергосистеме Сибири. СГК работает в Алтайском и Красноярских краях, Кемеровской Новосибирской и Свердловской областях, а также в республике Хакасия и Тува.
Ранее без отопления остались жители Владивостока. Проблемы возникли из-за снежного циклона в Приморье. Подачу тепла уже восстановили.