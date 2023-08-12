Происшествия 12 августа 2023, 01:06 Более 100 дагестанцев устроили массовую драку на свадьбе из-за музыки МВД по Дагестану сообщило о драке с участием сотни человек в Ногайском районе

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Массовая драка произошла в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале.

В публикации сказано, что происшествие произошло вечером 11 августа, в драке участвовали более 100 человек. Причиной стычки стал конфликт между жителями населенных пунктов Шумелик и Батыр-Мурза. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться.

По неуточненным данным Telegram-канала Baza, драка началась из-за музыки на свадьбе. Жители не смогли договориться, какие музыкальные композиции будут играть на мероприятии. Потом в ход пошли кулаки. Также участники драки использовали палки и дубины во время потасовки.

Ранее, 2 августа, толпа мигрантов устроила массовую драку в Десеновском поселении Москвы. Местная жительница рассказала «360», что выходцы из Средней Азии выпивали горячительные напитки, а потом подрались на детской площадке. Некоторые из них получили серьезные травмы после потасовки.