Эксклюзив 01 декабря 2023, 13:01 Более 100 человек привлекли к тушению пожара на рынке «Садовод» в Москве МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве тушат более 100 человек Пресс-служба МЧС

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К тушению пожара на вещевом рынке «Садовод» в Москве привлекли более 100 человек и 45 спецмашин. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МЧС.

В частности, в работах задействовали подъемные механизмы. Площадь возгорания уточняется. По последним данным, горят товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах.

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Экстренные службы получили информацию о происшествии около 12:00. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, началась эвакуация людей. По предварительным данным, пожар случился в районе 20-й линии. Очевидцы рассказывали, что открытого огня на месте не видно, но «дышать нечем». По данным источника «360», есть пострадавший.

«Садовод» — один из крупнейших рынков в Москве. В июне 2023 года там уже был пожар и также сообщалось об одном пострадавшем. Огонь распространился на три торговых павильона. Спасателям удалось оперативно справиться с возгоранием, и в тот же день рынок вернулся к работе.