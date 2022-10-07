Один человек погиб из-за беспорядков на футбольном матче в Аргентине | 360°

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Один человек погиб из-за беспорядков на футбольном матче в Аргентине

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Беспорядки произошли на матче между «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» в Арентине. Один человек погиб, более 100 пострадали, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Причиной происшествия стала ошибка организаторов, которые продали больше билетов, чем зрительских мест. У входа образовалось большое количество людей, некоторые попытались попасть на стадион, перелезая через ограждения.

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Полицейские применили слезоточивый газ, который проник на трибуны. Игру пришлось остановить, зрители начали покидать свои места. Один мужчина умер от инфаркта.

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