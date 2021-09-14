14 сентября 2021, 15:19
Более 100 человек эвакуировались из университета в Челябинске
130 студентов и преподавателей эвакуировались из Челябинского государственного университета. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В вузе сработала пожарная сигнализация. Никто не пострадал.
«Все люди вышли сами, пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание», — рассказали в ведомстве. Специалисты уточнили, что оплавился провод.
Учебный режим восстановлен, занятия идут по обычному расписанию.