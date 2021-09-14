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    14 сентября 2021, 15:19

    Более 100 человек эвакуировались из университета в Челябинске

    Дарья Морозова

    130 студентов и преподавателей эвакуировались из Челябинского государственного университета. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    В вузе сработала пожарная сигнализация. Никто не пострадал.

    «Все люди вышли сами, пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание», — рассказали в ведомстве. Специалисты уточнили, что оплавился провод.

    Учебный режим восстановлен, занятия идут по обычному расписанию.