Более 100 человек были эвакуированы из здания суда в Южно-Сахалинске

Спасатели ГУ МЧС эвакуировали более 100 человек из здания суда и около 40 человек из здания городской думы в Южно-Сахалинске. Произошло это после сообщения о взрывчатке, которая якобы была заложена в данных учреждениях. Об этом написал «Сах.ком».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщение о минировании поступило в 11:20 в понедельник, 11 апреля. После эвакуации работников ведомств специалисты обследовали здания по алгоритму, сообщила «Политика сегодня».

Сотрудники суда и городской думы уже смогли вернуться на рабочие места.