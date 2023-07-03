Происшествия 03 июля 2023, 11:16 Более 100 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 140 боеприпасов по Белгородской области за сутки

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Украинские силы выпустили около 140 боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Известно о четырех прилетах в Грайворонском городском округе. Там огонь из миномета открыли по окраине поселка Горьковского. ВСУ выпустили 17 минометных снарядов по Дроновке, 14 из них пришлось на окраину села. Противник сбросил с дрона одно взрывное устройство. В результате этого повреждения получили газопровод, линия электропередачи, инфраструктурный объект связи, а также четыре дома. У них испорчены забор, крыша, выбиты стекла. Еще одно взрывное устройство с беспилотника сбросили на село Новостроевка-Вторая.

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Гладков добавил, что 2 июля ВСУ выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 12 артиллерийских снарядов, они также обстреляли населенный пункт из гранатомета — власти зафиксировали 20 выстрелов. Украинские военные сбросили два взрывных устройства с БПЛА по селу Красный Хутор, пять артиллерийских снарядов выпустили по селу Нехотеевка.

«В Шебекинском городском округе по поселку Первомайскому выпущено 17 минометных снарядов, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — четыре, по хутору Мухин — один. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

По его словам, с беспилотных летательных аппаратов противник сбросил пять взрывных устройств на хутор Лозовая Рудка, еще два — на село Цаповка. Кроме того, по окраине хутора Старого выпустили 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — два артиллерийских снаряда. Дрон-камиказе атаковал село Староселье в Краснояружском районе.