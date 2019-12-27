27 декабря 2019, 09:24
Более 10 жителей Якутска отравились на банкете
Массовое отравление после ужина в банкетном зале «Чороон» Якутска зафиксировали медики. В инфекционную больницу поздно ночью 26 декабря попали 14 человек. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).
«14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, состояние заболевших — средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика», — говорится в сообщении регионального ведомства.
У отравившихся врачи взяли анализы для бактериологического и ПЦР исследования. После этого инцидента в банкетный зал пришли с проверкой. В заведении выявили грубейшие нарушения санитарного законодательства. Специалисты собрали образцы готовых блюд, сырья, и взяли на анализ биоматериал у персонала.
Из-за выявленных нарушений банкетный зал на время закрыли. За состоянием всех, кто ужинал вечером 26 декабря в «Чорооне», сейчас следят медики.