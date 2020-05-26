Более 10 жилых домов вспыхнули в Самарской области. Видео

Пожар охватил сразу 11 частных домов в Самарской области. Сейчас пожарные занимаются тушением возгорания на площади тысячи квадратных метров.

На кадрах с места случившегося видны выгоревшие деревянные дома. Рядом с жилыми зданиями организован оперативный штаб.

«В 09:17 (08:17 мск) 26 мая 2020 года на месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров», — сообщили «360» в ГУ МЧС по Самарской области.

Сам пожар вспыхнул на Каширской улице в поселке Яицкое. Сейчас там работают 66 человек и 22 единицы техники, в том числе 35 сотрудников МЧС и 11 пожарных расчетов. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.