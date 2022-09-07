Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ РИА «Новости»: в Херсоне прозвучало не менее 10 взрывов РИА «Новости»

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Более 10 взрывов прогремело в Херсоне днем 7 сентября, сообщило РИА «Новости». По данным агентства, в городе могли сработать российские системы ПВО.

Корреспондент агентства рассказал, что люди слышали звуки взрывов, но следов и вспышек от ПВО никто не видел. По информации издания, взрывы также зафиксировали в окрестностях города.

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Информацию подтвердили в ТАСС. Корреспондент сообщил, что, по предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны запустили не менее 10 ракет. Официальных данных у СМИ нет.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери при попытке наступления под Херсоном. По словам военного эксперта Константина Сивкова, у противника сейчас нет возможности собрать ударные силы снова.

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