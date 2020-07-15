Более 10 улиц Иркутска остались без света из-за ливня

Из-за сильных дождей в Иркутске затопило улицы, а жители нескольких районов остались без электроэнергии. За ночь в городе выпало более 20 миллиметров осадков. Ливни и грозы не прекратятся до конца среды.

Частичное отключение электричества произошло в Правобережном и Октябрьском округах, уточнили в пресс-службе администрации Иркутска. Без света остались дома на 11 улицах: Советской, Ядринцева, Поленова, Альпийской, Култукской, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайской, Фрунзе, Пшеничной. «За ночь в областном центре выпало 21 миллиметра осадков. По прогнозу синоптиков, дождливая погода с грозами сохранится до конца дня», — предупредил исполняющий обязанности директора МКУ Иркутска «Безопасный город» Вадим Пелих. Причины и места повреждений устанавливают специалисты «Иркутской электросетевой компании». Восстановлением электроснабжения заняты специализированные бригады «Южных электрических сетей» в Правобережном и Октябрьском округах. Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» откачивают воду на пересечении Баррикад и Ушаковской. Аварийный службы перевели в режим повышенной готовности.