В более чем 20 школах Москвы проводят эвакуации, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. На улицы вывели свыше 10 тысяч учеников.

С чем связаны эвакуационные мероприятия, не уточняется.

Перед Новым годом в столице из-за угрозы взрыва выводили людей почти из полсотни учебных заведений. Все они получили анонимные сообщения с соответствующим предупреждением.

Всего за сутки, писали СМИ, из более чем 60 объектов с массовым пребыванием эвакуировали порядка 15 тысяч человек.

«Минировали» здания и в Санкт-Петербурге, а также в других российских городах.

По мнению экспертов, телефонные террористы хотели посеять панику среди населения. Одной из их целей была дезорганизация работы органов управления и власти.

По имеющимся данным, звонки с информацией о предполагаемых взрывах поступали из-за рубежа, в том числе с Украины. О якобы заложенных бомбах могли рассказать и простые хулиганы.