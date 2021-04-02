Более 10 тысяч евро пропало у мужчины в московском отеле

В одном из столичных отелей у 32-летнего мужчины пропала крупная сумма денег, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным издания, в минувшую среду мужчина познакомился в гостиничном ресторане с двумя девушками. Их застолье продолжалось до раннего утра, после чего он вернулся к себе в номер. 12 тысяч евро, которые лежали в кармане его брюк, пропали. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Проводится проверка.