Происшествия 21 марта 2023, 11:43 Более 10 туристов и водителей спасли на озере Байкал в метель Сотрудники МЧС за ночь спасли с озера Байкал 14 туристов и автовладельцев

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Спасатели за ночь помогли 14 туристам и автовладельцам, которые решили выйти на лед озера Байкал в метель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Метеорологи заранее прогнозировали усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду, местами по средней части озера — до 35 метров в секунду, а также снег и метели. Однако некоторых водителей и руководителей туристических групп это не остановило. И им потребовалась помощь сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Вначале к ним обратился водитель автомобиля, застрявшего в проливе Малого Моря. Он рассказал, что не может продолжать движение из-за сильного ветра. Спасатели искали мужчину около получаса. Они зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы ее не унесло, и доставили мужчину на берег. Спасение попало на видео.

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Через несколько часов пришлось выдвинуться на поиски пяти человек, находящихся в автомобиле между Портом Байкал и Листвянкой. Компания потерялась из-за плохой видимости, заканчивалось топливо, а метель и сильный ветер усугубляли их положение. Спасатели нашли людей и сопроводили до Листвянки.

Позже поступили сообщения о том, что в районе Больших Котов и Большого Голоустного находятся две группы людей. Первая, из восьми человек, ждала помощи в автомобиле. Сотрудники МЧС обнаружили людей и транспортировали до турбазы в падь Черную.

А вот трех человек, потерявшихся на льду на автомобиле УАЗ, пока не нашли. Они сообщили, что выехали из поселка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная и заблудились из-за погодных условий. Топливо заканчивалось. По предоставленным координатам спасатели людей не нашли, их местонахождение уточняется.

Движение на озере Байкал разрешено только по действующей Ольхонской ледовой переправе. Если прогноз погоды неблагоприятный, проезд прекращается и там.