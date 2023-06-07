Происшествия 07 июня 2023, 14:04 Более 10 тракторов пострадали при минометном обстреле белгородского села Гладков: село Грузское попало под обстрел, повреждены 11 тракторов РИА «Новости»

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ВСУ устроили минометный обстрел села Грузского в Борисовском районе Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате, по его данным, пострадала кровля склада и 11 тракторов. Среди местных жителей никто травм не получил.

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«Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Днем противник обстрелял из «Градов» центр села Графовка Шебекинского округа. Там часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор.

По информации губернатора, было и прямое попадание во двор жилого дома. Кроме того, осколками посекло фасады и окна еще двух частных домовладений.

Под огнем оказался и город Шебекино. ВСУ били по нему из РСЗО. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, после чего произошло есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города, уточнил глава региона.