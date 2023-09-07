Происшествия 07 сентября 2023, 17:49 Более 10 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Петербурге Роспотребнадзор: у 13 учеников школы № 608 в Петербурге выявили кишечную инфекцию РИА «Новости»

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В школе № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге 17 человек подхватили острую кишечную инфекцию, 13 детей госпитализировали. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В инфекционные стационары города госпитализированы 13 детей», — отметили в ведомстве.

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За питание учеников и сотрудников школы отвечает «Комбинат питания „Кировский“». Всего выявлены 17 случаев острой кишечной инфекции в общеобразовательном учреждении. Роспотребнадзор проведет лабораторное обследование работников школы. Также ведомство установит, контактировали ли ученики с сотрудниками.

Как сообщил сайт «Фонтанка.ру», до конца недели школьников перевели на дистанционное обучение.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что делать, чтобы избежать энтеровируса. По его словам, в первую очередь необходимо максимально тщательно мыть руки.