Более 10 пассажиров затонувшего круизного лайнера пропали в Индонезии

Круизный лайнер KM Cahaya Arafah затонул в провинции Северное Малуку в Индонезии. В момент происшествия на борту находились 77 человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на heberler.com.

Как сообщил официальный представитель национального поисково-спасательного управления Юсуф Латиф, судно потонуло из-за плохих погодных условий. При этом 13 человек объявили пропавшими без вести. На место происшествия прибыли спасатели.