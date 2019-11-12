Более 10 машин сгорели на парковке в Подмосковье

Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Севастополе Подробнее

По данным спасателей, пожар начался ночью 12 ноября на автостоянке поселка Дружба на Лесной улице. Звонок в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил в 02:35. Через 20 минут пожарные приехали на место происшествия. Им удалось оперативно справиться с огнем, который повредил более 10 авто.

К моменту приезда пожарных расчетов пламя охватило около 200 квадратных метров. Тушили огонь 25 человек и семь единиц техники. Во время ЧП никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб сейчас выясняют точную причину возгорания. Более подробной информации о произошедшем пока нет.