Более 10 машин попали в ДТП на Рублевском шоссе | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 22:51 Более 10 машин попали в ДТП на Рублевском шоссе Источник «360»: на Рублевском шоссе произошло 2 ДТП с участием 12 машин РИА "Новости"

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Сразу два ДТП произошли на Рублевском шоссе на двух полосах движения. В общей сложности столкнулись 12 автомобилей, сообщил источник «360».

Первое ДТП произошло по направлению из центра в область. На этой полосе движения столкнулись семь автомобилей.

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Еще одно ДТП произошло в обратном направлении — из области в центр. На этой полосе для движения столкнулись пять машин.

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По данным источника «360», пострадавших при столкновениях нет.

Ранее на Рябиновой улице в Москве в ДТП попали в общей сложности 54 автомобиля, сообщил источник «360» в столичных экстренных службах. Среди столкнувшихся транспортных средств оказались грузовик, мотоцикл и заказной автобус, который ехал без пассажиров.

Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. Дептрансе Москвы призвал водителей выбирать пути объезда.