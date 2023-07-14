Происшествия 14 июля 2023, 14:02 Более 10 детей попали в больницу из лагеря отдыха после полевого пожара под Волгоградом Telegram-канал «112»: детей госпитализировали из лагеря после пожара под Волгоградом Пресс-служба МЧС

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В Волгоградской области из-за ландшафтного пожара эвакуировали детский лагерь «Орленок на Ахтубе». Воспитанников вывезли на берег Волги, но 12 человек успели надышаться гарью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Их экстренно доставили в одну из больниц Волгограда. Угрозы их жизни нет», — указано в сообщении.

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Эвакуированных детей и вожатых разместят в соседнем лагере «Сказка». Там они пробудут; пока пожарные не ликвидируют пламя. По данным канала, возгорание локализовали, тушение продолжается.

«На месте работают 50 сотрудников отдела МВД России по Среднеахтубинскому району: участковые, инспекторы ПДН, наряды ДПС», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обстановка находится под контролем.

Сильнейшие лесные пожары зафиксированы в Свердловской области. Ранее стало известно, что смог от них дошел до Челябинска. Горожан просили не открывать окна, по возможности не выходить на улицу, пить больше воды.