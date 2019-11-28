Более 10 детей отравились в детсаду Беслана
Признаки острого кишечного отравления появились у девяти малышей в возрасте четырех-пяти лет 27 ноября, уточнил глава Правобережного района Дагестана Сослан Фраев.
«Еще предстоит выяснить, что именно стало причиной отравления», — заметил чиновник, добавив, что все отравившиеся обратились за помощью к врачам.
По данным Минздрава Северной Осетии общее число отравившихся достигло 14 детей. Госпитализация потребовалась 11 из них.
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С утра четверга детский сад опечатали сотрудники полиции. Сейчас там работают представители Следственного комитета, устанавливая причины случившегося.
«Сегодня управление СК по Северной Осетии возбудит уголовное дело по факту массового отравления детей», — рассказали в ведомстве.