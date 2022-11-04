Более 10 человека получили травмы после наезда автомобиля во время митинга в Бразилии | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 20:51 Более 10 человека получили травмы после наезда автомобиля во время митинга в Бразилии Unsplash

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Автомобиль врезался в толпу участников митинга в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару. 16 человек пострадали, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на G1.

По данным издания, протестующие выступали против результатов выборов. Они перекрыли проезжую часть трассы, после чего в них врезался автомобилист. Пострадавших забрали в больницу, среди них — трое полицейских. Двое пациентов в тяжелом состоянии.

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Мужчину, который въехал в толпу, а также его пассажира задержали.

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