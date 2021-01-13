13 января 2021, 17:54
Более 10 человек задержали в Башкирии по подозрению в экстремизме
В Башкирии задержаны 14 местных жителей, которых заподозрили в экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Газета.ru» рассказала что совместную операцию по задержанию провели полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ. По данным издания, кроме экстремисткой литературы у подозреваемых изъяли боеприпасы и оружие. Отмечается, что задержанных подозревают в причастности к запрещенной в стране экстремисткой организации.